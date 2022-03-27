Из квартиры в Выборге вынесли почти 10 млн рублей

В Ленобласти разыскивается злоумышленник, совершивший квартирную кражу почти на 10 миллионов рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 26 марта в полицию обратилась женщина и рассказала о том, что в квартире дома по улице Некрасова в Выборге совершена кража.

Правоохранители выяснили, что в этот день в период с 09:00 до 18:00 неизвестный преступник, путем подбора ключей к замку первой входной двери и отжима второй, проник в трехкомнатную квартиру, расположенную на первом этаже трехэтажного дома и вынес оттуда 9 665 000 рублей и ювелирных украшений на сумму 81 500 рублей. Общая сумма материального ущерба составила 9746500.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.