Мужчина приземлился на капот авто, выпав из окна дома на Просвещения

Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Инцидент произошел на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Тело мужчины нашли под окнами дома под утро на проспекте Просвещения.

О случившемся стало известно в воскресенье, 27 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, неизвестный мужчина выпал из окна дома №33 ночью. Он приземлился прямо на капот припаркованного автомобиля. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа на улице Руднева. По предварительной информации, ребенок выпал из окна из-за недосмотра матери. Пострадавшую госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. У ребенка диагностировали сочетанную катотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы печени и легкого, закрытый переломом ребер.