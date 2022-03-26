Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа на улице Руднева

В Петербурге годовалая девочка выпала из окна третьего этажа.

Инцидент 25 марта на улице Руднева. К счастью, малышка выжила. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По предварительной информации, ребенок выпал из окна из-за недосмотра матери.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. У ребенка диагностировали сочетанную катотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы печени и легкого, закрытый переломом ребер.

Известно, что семья полная, на учете не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.