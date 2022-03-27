Таксист припарковал авто на трамвайных путях у «Проспекта Просвещения»

ДТП на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Автомобиль службы такси перегородил проезд трамваям на проспекте Просвещения.

Дорожный инцидент произошел в воскресенье, 27 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Такси остановил движение трамваев в сторону Гражданского проспекта», — написал автор записи.

Причина случившегося уточняется. По предварительным данным, автомобиль оказался посреди путей из-за аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль марки Lexus вылетел на тротуар после ДТП на проспекте Энгельса. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями транспортных средств.