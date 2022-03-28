Спасатели потушили бревенчатый дом в Приморском районе

В ночь на 28 марта в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 01:00 мск. В СНТ Свердлово на улице Северная, д. 48, сгорел бревенчатый, размером 6х8 метров дом.

Справиться с огнем удалось в 01:54 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.