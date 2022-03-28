Спасатели потушили бревенчатый дом в Приморском районе

Спасатели потушили бревенчатый дом в Приморском районе
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 28 марта в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 01:00 мск. В СНТ Свердлово на улице Северная, д. 48, сгорел бревенчатый, размером 6х8 метров дом.

Справиться с огнем удалось в 01:54 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

пожар приморский район происшествия


 

Новости партнеров
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирус подхватили более 480,8 млн человек
В Госдуме анонсировали внеочередную индексацию пенсий
Спасатели потушили бревенчатый дом в Приморском районе
В Россию могут вернуться до 50% уехавших IT-специалистов
Ночью на улице Красных Партизан сгорела баня
Эксперт рассказал, когда решится проблема с бумагой
Первых пациентов после капремонта примет Детская поликлиника № 44 на ...
Врач рассказала как распознать «весеннее обострение», и какие ...