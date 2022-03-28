Пьяные посиделки на Ковалевской закончились убийством

В Красногвардейском районе Петербурга произошло убийство.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 25 марта в полицию обратился работник пансионата «Добрые дела» и рассказал о том, что в квартире обнаружил труп своей девушки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире дома на Ковалевской улице труп с резаной раной шеи девушки 1983 года рождения.

По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1979 года рождения. По предварительной информации, находясь в гостях, после совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникшей ссоры он ударил ножом девушку, после его скрылся. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница оказалась в психбольнице после нападения с ножом на одноклассницу.