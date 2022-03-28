Пьяный житель Колпино до смерти избил 73-летнюю женщину

Пьяный житель Колпино до смерти избил 73-летнюю женщину
Инцидент произошел на проспекте Стачек. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Кировском районе Петербурга пожилая женщина оказалась смертельно избита. Подозреваемым оказался пьяный житель Колпино, страдающий психическим расстройством.

В воскресенье, 27 марта, в 1:08 в полицию поступило сообщение от соседки, что в квартире дома №105 по проспекту Стачек мужчина избивает женщину.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшим правоохранителям пришлось вскрывать дверь. В квартире они обнаружили труп 74-летней хозяйки с повреждениями лица и головы.

«По горячим следам» был задержан подозреваемый — пьяный 47-летний житель Колпино. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, его поместили в психиатрическую больницу им. П.П. Кащенко.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный педагог избил медика скорой помощи, пытавшегося ему помочь в Петербурге. У входа в магазин лежал молодой мужчина лет тридцати. Прибывшие на вызов прохожих медики хотели осмотреть мужчину, как вдруг он очнулся и бросился на одного из фельдшеров.

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