Неизвестный ограбил квартиру на 7 млн рублей на улице Беринга

В Василеостровском районе произошла крупная квартирная кража.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 25 марта в полицию обратилась женщина 1988 года рождения и рассказала о том, что неизвестный путем подбора ключа к замку входной металлической двери, проник в квартиру на 4-м этаже 21-ти этажного дома на улице Беринга , откуда вынес серьги, два кольца, три кулона, кольцо с камнем, два обручальных кольца, цепочку, 400 долларов и 25 000 рублей.

Материальный ущерб составил 6 650 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе неизвестный совершил квартирную кражу и скрылся с места преступления. Полиция ищет преступника, который унес с собой 8 тыс. евро и украшения.