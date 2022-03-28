Петербурженка отдала «следователю» более одного миллиона рублей в конверте

Во Фрунзенском районе пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 25 марта в полицию обратилась пожилая женщина 1940 года рождения, проживающая на проспекте Славы и рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем, и сообщил, что нужны деньги в размере 1 000 000 руб., для не привлечения ее дочери к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

После чего к парадной дома заявительницы пришел неизвестный мужчина, которому она передала конверт с 1 000 000 рублей и 1 000 евро. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество случаев интернет-мошенничества традиционно возрастает перед праздничными днями. Эксперты предупредили россиян о подозрительной рассылке промокодов накануне 23 февраля и 8 марта.