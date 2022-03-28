Пивоваренная компания Heineken передаст бизнес новому владельцу

При любых обстоятельствах компания гарантирует сохранение зарплаты всем сотрудникам в России до конца года. Фото: pixabay

При любых обстоятельствах компания гарантирует сохранение зарплаты всем сотрудникам в России до конца года. Фото: pixabay

Пивоваренная компания Heineken заявила о передаче российского бизнеса другому владельцу.

В Heineken подчеркнули, что до этого момента все семь пивоварен компании в России будут продолжать работать с целью сохранения рабочих мест и обслуживания своих клиентов и потребителей.

«Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым и нежизнеспособным в текущих условиях», — сказано в пресс-релизе Heineken.

Также основным приоритетом остается выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и потребителями, заключили в концерне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи с санкциями некоторые иностранные компании начали приостанавливать работу в России. Страна не лишится никаких продовольственных товаров, однако известные алкогольные и неалкогольные бренды могут исчезнуть с рынка. Прогнозируется уход с российского рынка пива крепкого алкоголя Diageo.