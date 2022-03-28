Пожилая петербурженка отдала мошенникам 800 тысяч, спасая «подругу»

Подозреваемый в мошенничеств задержан. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Подозреваемый в мошенничеств задержан. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Задержан мошенник, похитивший деньги у пенсионерки в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Преступный инцидент произошел 24 марта. В тот день 82-летняя женщина, проживающая в доме на Ленинском проспекте, рассказала правоохранителям, что ей на домашний телефон поступил звонок от женщины, которая представилась ее подругой. Собеседница призналась, что сбила человека и для решения данного вопроса нужны деньги.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, дочерчивая пенсионерка передала прибывшему за помощью курьеру 800 тыс. рублей.

В ходе розыска стражи порядка задержали 24-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка отдала «следователю» более одного миллиона рублей в конверте.