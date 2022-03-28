В Петербурге задержали поджигателя квартиры на Дальневосточном, где чуть не погибли дети

В Петербурге задержан подозреваемый в поджоге квартиры на Дальневосточном проспекте. При пожаре, который произошел в августе прошлого года, пострадали 32-летний мужчина и двое его детей, 9 и 4 лет

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 ч. 2 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

В марте дело переквалифицировали на «Покушение на убийство» (ст. 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. «а, в, е» УК РФ). Накануне полиция задержала 29-летнего подозреваемого, неработающего. Как стало известно gazeta.spb.ru, 28 августа 2021 года подозреваемый на почве личных неприязненных отношений совершил поджог двери в квартиру, где жил пострадавший с детьми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге трое грабителей силой отобрали у мужчины 1,5 млн рублей.