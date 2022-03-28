Двое пострадали в лобовом ДТП с автобусом утром в Ленобласти

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленобласти.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 28 марта, на 137 км автодороги «Санкт-Петербург-Ручьи». По данным следствия, мужчину 1987 года рождения, управляя автобусом «Зонг Тонг» с пассажирами (коммерческая развозка рабочих), совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, в результате ДТП водитель и пассажир «Лада Гранта», мужчины на вид 35-40 лет, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В автобусе пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по факту ДТП на перекрестке набережной реки Смоленки и Уральской улицы возбуждено уголовное дело. В результате аварии скончалась пассажирка Skoda Octavia 1990 года рождения. Еще один пассажир был госпитализирован.