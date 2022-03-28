Суды Петербурга вновь «под ударом». Неизвестные требуют 100 млн долларов

Суды Петербурга вновь &#171;под ударом&#187;. Неизвестные требуют 100 млн долларов
Суды Петербурга получили сообщения о минировании. Фото: pixabay

В Северной столице в очередной раз анонимы «заминировали» суды. Кроме того, злодеи требуют 100 млн долларов.

Однако на этом пожелания неизвестных не кончились. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, нарушители порядка посоветовали сотрудникам судов написать заявления об уходе.

Районные суды Петербурга в который раз получили письма о заминировании. Требования предъявлялись разные. Например, от Невского районного суда потребовали 100 миллионов долларов.

А вот работникам Приморского и Сестрорецкого судов посоветовали написать заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетителей Эрмитажа срочно эвакуировали из-за «минирования» музея. После того, как музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства осмотрели и проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, Эрмитаж принял решение продлить свою работу на час.

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