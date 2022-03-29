Спасатели потушили пожар в нежилом здании на Тамбасова

Утром 29 марта в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 7:04 мск.

На улице Тамбасова, д. 3, корп. 1 в здании на первом этаже, в нежилом помещении площадью 100 квадратных метров, выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 7:42 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.