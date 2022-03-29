Тело мужчины обнаружили на мусороперерабатывающем заводе во Фрунзенском районе

Мужчину привезли в контейнере для транспортировки бытового мусора.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 марта, днем, в полицию обратился сотрудни мусороперерабатывающего предприятия, расположенного на Грузовом проезде. Он рассказал, что к ним на завод в контейнере для транспортировки бытового мусора, на мусоровозе привезли труп человека.

Позднее оперативники установили, что тело принадлежит мужчине примерно 30-35 лет.

Затем были отсмотрены видеозаписи с камер. установлено, что некий мужчина пришел во двор дома №34 корпуса 3 по улице Белградской. Он пошел к месту установки мусорного контейнера и проник в него.

Бездыханное тело доставили в морг, чтобы выяснить причину смерти.

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