В ДТП с «Мерседесом» в Пушкинском районе скончался мужчина

В ДТП с &#171;Мерседесом&#187; в Пушкинском районе скончался мужчина
Столкновение с "КАМАЗом" для мужчины стало роковым. Фото: pixabay.com

Водитель самого «Мерседес Бенца» не пострадал.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Пушкинском районе Петербурга произошла смертельная авария. 28 марта, днем, на Киевском шоссе 56-летний водитель «Мерседеса» неправильно выбрал скорость и влетел в «Мицубиси» под управлением 61-летнего жителя города Гатчина.

После этого «Мицубиси» столкнулся с «КАМАЗом», за рулем которого сидел 56-летний петербуржец. В итоге водитель «Мицубиси» скончался на месте происшествия.

Отмечается, что остальные участники ДТП не пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в дорожно-трансопртном происшествии на трассе М-11 погиб экс-член совета директоров банка «Россия» Олег Носков. Погиб также и второй участник аварии.

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