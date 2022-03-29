В Гатчинском районе мужчина напал на своего гостя с ножом

В Гатчинском районе мужчина напал на своего гостя с ножом
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Гатчинском районе мужчина получил ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 27 марта в квартире дома по 7-й Линии в поселке Сусанино.

Также на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения «по горячим следам» задержан местный житель 1981 года рождения, который во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударил в живот находившегося в гостях мужчину.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением в брюшную полость, в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

Гатчинский район госпитализация ножевое ранение


 

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