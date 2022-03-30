Пожар на Белградской улице унес жизнь одного человека

Под утро 30 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 04:52 мск. На Белградской улице, дом 16, корпус 2, в трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 4 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 05:54 мск.

Во время пожара погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС по городу. Спасители обнаружили труп.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.