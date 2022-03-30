Пожар на Белградской улице унес жизнь одного человека

Пожар на Белградской улице унес жизнь одного человека
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Под утро 30 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 04:52 мск. На Белградской улице, дом 16, корпус 2, в трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 4 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 05:54 мск.

Во время пожара погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС по городу. Спасители обнаружили труп.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

пожар происшествия фрунзенский район


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пожар на Белградской улице унес жизнь одного человека
Россиянам рассказали, как платить с телефона в обход санкций
Эксперт рассказал, что может “подрезать крылья” доллару
Инфекционист заявил о позитивной эпидемиологической динамике в России
Петергоф снова остался без утренней уборки
Экономисты предложили создать в России новую платежную единицу
Петербург вошел в тройку самых популярных авианаправлений в апреле
Вирусолог Чумаков спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19