Школьник попал под колеса иномарки на Планерной улице

В Приморском районе Петербурга школьник попала под колеса легкового автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент произошел 28 марта у дома 23 на Планерной улице. По предварительной информации, водитель Renault Lagun при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора сбил ученика 9 класса, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшего госпитализировали с ушибом правого бедра, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Известно, что водитель в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В 2014 году был оштрафона на 5 тыс. рублей по ч.1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель Mitsubishi погиб в двойном ДТП на Киевском шоссе.