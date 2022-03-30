Колпинский районный суд заключил под стражу руководителя районной ветстанции

Колпинский районный суд избрал меру пресечения начальнику районной ветеринарной станции, обвиняемому во взяточничестве.
Обвиняемый мужчина был заключен под стражу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Отмечается, что в течение последних двух лет обвиняемый, будучи руководителем Колпинско-Пушкинской ветеринарной станции, совместно с пока неустановленными коллегами неоднократно получал взятки от ООО «Дары Севера», ООО «Ямал СПб».
При этом денежные средства передавались и лично в руки, и переводом на карты подконтрольных лиц. в Общей сложности за покровительство было получены не менее 347 тысяч рублей.
По предположению следствия, обвиняемый и другие злоумышленники с декабря 2019 года по октябрь 2020 года получали деньги от представителя компании «СК Эксклюзив», который предоставляет аренду складов. Сумма в общей сложности составила около 152 тысячи рублей.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что по делу о получении взятки от поставщиков мяса задержан руководитель подразделения Петербургской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.