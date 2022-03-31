Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 4 баллов

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 31 марта пробки оцениваются в 4 балла.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Обводном канале, у Московского вокзала, затруднен проезд у станции метро «Гостиный двор», «Сенная площадь».

Авария спровоцировала пробку на Загородном проспекте на участке от Пяти углов до Владимирской площади.

Затруднен проезд к Балтийскому вокзалу по улице Шкапина и Митрофаньевскому шоссе.

На КАД как обычно «красные» съезды из Кудрово и Мурино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.