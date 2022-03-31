Диетолог предупредила об опасности старого кефира

Диетолог предупредила об опасности старого кефира
Кефир не так полезен перед сном, как кажется. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности старого кефира, который хранится более трех дней.

Врач порекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), с индивидуальной непереносимостью, аллергией на молочный белок и водителей не пить кефир трехдневной давности, сообщает «Москва 24».

Дело в том, что со временем бактерии все больше сбраживают сахар, что превращает напиток практически в уксус. Напиток становится кислым из-за того, что в нем появляется этанол.

Поэтому такой кефир не стоит пить при гастрите, язве и панкреатите и тем, кто собирается садиться за руль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказала о полезных свойствах кефира. Употребление известного всем кисломолочного продукта может приносить большую пользу организму.

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