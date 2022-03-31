В Петербурге задержали водителя, устроившего пьяное ДТП на угнанном фургоне

В Петербурге задержали водителя, устроившего пьяное ДТП на угнанном фургоне
Полицейские задержали угонщика. Фото: pixabay

В Курортном районе задержан злоумышленник, который совершил ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, водитель в состоянии алкогольного опьянении сел в чужой автомобиль ГАЗель NEXT, попал в ДТП, после чего попытался с места происшествия скрыться.

Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции был задержан 23-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у замдиректора в коммерческой фирмы Кингисеппа угнали машину ща 6,7 млн рублей.

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В Петербурге задержали водителя, устроившего пьяное ДТП на угнанном фургоне