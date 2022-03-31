На улице Доблести Land Cruiser шестилетнюю девочку

В Петербурге после ДТП, котором пострадала девочка, проводится проверка.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, у дома 24 на улице Доблести 33-летний местный житель за рулем Toyota Land Cruiser в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил переходившую проезжую часть в сопровождении матери шестилетнюю девочку.

Ребенок с различными травмами, в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу.

Известно, что водитель в 2021-2022 году 22 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Также ранее он был судим за покушение на сбыт наркотических средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроивший смертельное ДТП на набережной Смоленки пьяный водитель задержан. В результате ДТП скончалась пассажирка Skoda Octavia 1990 года рождения.