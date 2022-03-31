Фургон, набитый молодыми парнями, влетел в «Вольво» на Карла Маркса

Фургон, набитый молодыми парнями, влетел в &#171;Вольво&#187; на Карла Маркса
Молодых людей госпитализировали. Фото: pixabay

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 30 марта, примерно 14 часов, 23-летний мужчина за рулем фургона «ГАЗ 27527» ехал по улице Карла Маркса по второстепенной дороге.

При проезде Горского шоссе в сторону технического проезда он столкнулся с транспортным средством «Вольво ВСМ-1». Последним управлял 38-летний мужчина.

В фургоне сидели четыре молодых человека 23-ех, 25-ти и 22-х лет. Все они получили ранения различной степени тяжести. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии.

Организована проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП на внешней стороне КАД собрало крупную пробку.

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