Возбуждено уголовное дело после массового отравления детей на базе отдыха «Зеленая деревня»

Возбуждено уголовное дело после массового отравления детей на базе отдыха &#171;Зеленая деревня&#187;
Возбуждено уголовное дело после массового отравления детей на базе отдыха "Зеленая деревня". Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

По факту пищевого отравления детей в Ленобласти на базе отдыха «Зеленая деревня» Приозерская городская прокуратура провела проверку и выяснила, что в молоке и в кипяченой воде присутствовали бактерии группы кишечной палочки.

После проверки на базе отдыха «Зеленая деревня» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности отравление людей». Об этом сообщает пресс-служба Приозерской городской прокуратуры.

По результатам лабораторных исследований, в молоке «Сударыня» и в кипяченой воде из кувшина обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Раньше для участия в соревнованиях по водно-моторному спорту на базу отдыха в посёлке Овраги приехали учащиеся с 6 по 8 класс. После завтрака хлопьями с молоком и манной кашей 27 февраля пятеро детей плохо себя почувствовали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в феврале прокуратура организовала проверку после возможного отравления детей на базе отдыха «Зеленая деревня» в поселке Овраги Приозерского района.

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