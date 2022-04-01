13-летний «ромео» на Маршала Захарова предался плотской любви с одногодкой, мама жалуется

13-летний &#171;ромео&#187; на Маршала Захарова предался плотской любви с одногодкой, мама жалуется
Воозмущенная мать пришла жаловаться в полицию. Фото: pixabay.com

Неработающая петербурженка обратилась за помощью в полицию. По ее словам, 13-летний мальчик вступил в интимную связь с ее дочерью, ученией пятого класса. Как стало известно Gazeta.SPb, грехованая страсть поразила их в гостях — в квартире дома в Выборгском районе Петербурга.

Напомним, ранее 19-летний автомойщик заявил о сексуальном насилии со стороны отчима в течение семи лет.

Кроме того, недавно в полицю обратилась 35-летняя женщина. По ее словам, малознакомый ей мужчина в квартире в поселке Новый свет в Гатчинском районе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери.

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