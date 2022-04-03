Водитель BMW при задержании выбросил наркотики в окно

Водитель BMW при задержании выбросил наркотики в окно
BMW. Фото: pixabay

В Петербурге задержали водителя BMW, выбросившего через пассажирское окно пакет с неизвестным веществом. Как сообщило ГУ МВД РФ по Петербургу и области, автомобиль полицейские остановили 2 марта около часу дня на втором километре автодороги Санкт-Петербург — Свердлова — Всеволожск.

Полицейские нашли на земле белый пакет, в котором находился сверток массой 297,5 граммов.

Экпсертизу выявила. что изъятое вещество является наркотическим.

В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении. Злоумышленник задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb писала, что во Всеволожске 10-месячный ребенок отравился наркотическим веществом. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Мальчика с острым отравлением наркотическим веществом госпитализировали из квартиры на Ленинградской улице. Он был в тяжелом состоянии.

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