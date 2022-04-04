Дима Билан сообщил о возвращении на сцену

Дима Билан сообщил о возвращении на сцену
Дима Билан возвращается на сцену. Фото: скриншот видео "Осторожно: Собчак"/YouTube

Российский певец Дима Билан обрадовал фанатов новостью о своем возвращении на сцену. Уже в мае исполнитель отправится в большой тур по России.

Несколько недель назад Дима Билан попал в больницу, где ему провели операцию. Во избежание слухов он сразу сказал, что хирургическое вмешательство было плановым. Настоящую причину операции артист раскрывать не стал, но фанаты предположили, что это могло быть связано с желудком, на проблемы с которым Билан иногда жаловался. Сейчас артист в стабильном состоянии, и уже выписался из больницы.

И вот накануне Билан поделился, что ему потребуется месяц на восстановление, после чего он вернется к творческой деятельности.

Он анонсировал, что уже в мае он отправится в большой тур по российским города.

«Использую это время с пользой! Утверждаю музыку, планирую премьеры, съемки и многое другое! Буду радовать вас в этом году !», — написал певец.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Билан подхватил «осенний бронхит», который без должного лечения может стать причиной летального исхода.

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