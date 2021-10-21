Билану грозит смертельная опасность из-за Бузовой? Певец заболел и потерял голос

Артист подхватил «осенний бронхит», который без должного лечения может стать причиной летального исхода.

Слухи о романе певца Димы Билана и телеведущей Ольги Бузовой ходят уже давно. Артисты не стесняются демонстрировать нежные чувства друг к другу, так что поклонники уверены, что до публичных признаний в любви осталось совсем немного. Тем более что появился еще один повод думать, что Билан и Бузова встречаются – оба внезапно заболели и мучаются от одних и тех же симптомов.

Сначала на плохое самочувствие пожаловалась поющая телеведущая. В преддверии сольного концерта Бузова вдруг потеряла голос. Она перепугалась и обратилась к врачу, который делает все возможное, чтобы артистка смогла порадовать своих поклонников незабываемым выступлением. Несмотря на запреты специалистов, Бузова продолжает много работать: танцует и репетирует номера под новые песни. Артистке приходится практически не разговаривать, чтобы голос вернулся как можно быстрее.

Вслед за Бузовой заболел Билан. Артист признался, что живет без возможности нормально петь и говорить уже несколько дней. При этом певцу все равно приходится участвовать в мероприятиях, съемках и даже выступать на сцене. С таким плотным графиком у Билана нет даже нескольких дней на восстановление.

Врачи диагностировали у певца серьезное заболевание – «осенний бронхит». Известно, что от диагноза умирают так же часто, как от рака легких, так что Билану грозит реальная опасность. Фанаты умоляют певца одуматься и дать себе время на реабилитацию.

«Берегите себя, уделяйте себе внимание и время …очень любим Вас и сильно-сильно дорожим»,

— пишут поклонники.

Многие решили, что Билан заразился от Бузовой, с которой якобы крутит роман. Еще недавно их видели на мероприятии, где они вместе танцевали, обнимались и даже целовались.

«Любимая Олечка заразила?»

– задаются вопросом поклонники, но Билан игнорирует подобные комментарии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова рассказала, как ей удается есть и не толстеть. Поклонники никогда не понимали, как звезде удается быть стройной, ведь она так любит бутерброды с колбасой и перекусы на ночь.