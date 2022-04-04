Сексуальное насилие над мальчиком в лагере «Мечта» привело к возбуждению уголовного дела

Дети были предоставлены самим себе и допускали факты девиантного поведения. Фото: скриншот ВКонтакте/ База Отдыха "Мечта" Официальная гру

Дети были предоставлены самим себе и допускали факты девиантного поведения. Фото: скриншот ВКонтакте/ База Отдыха "Мечта" Официальная гру

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг в детском лагере «Мечта» в Приозерском районе Ленобласти.

Как сообщило следственное управление СК по региону, уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствие установило, что в лагере «Мечта» в поселке Мичуринское было недостаточное количество воспитателей и вожатых, из-за чего дети были предоставлены самим себе и допускали факты девиантного поведения.

«Тем самым должностные лица создали угрозу для здоровья и жизни несовершеннолетних. В результате в отношении несовершеннолетнего 2013 г.р. совершены общественно опасные деяния со стороны старших по возрасту детей», — заявили в СК.

Как стало известно Gazeta.SPb, на прошлой неделе в полицию обратился отец потерпевшего ребенка. Он заявил, что неизвестные мальчики совершали насильственные действия сексуального характера в отношении его сына. Это происходило в период с 26 марта по 1 апреля.

Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и криминалисты. Расследование дела продолжается.

Это не первый раз, когда оздоровительный лагерь «Мечта» попадает под внимание следственных органов. Прошлым летом к «Фонтанке» обратилась женщина, дети которой отдыхали там и подвергались, как и другие воспитанники, издевательствам со стороны группы малолетних хулиганов. Дети, — все они из одной многодетной семьи, — приехали в лагерь по социальной путевке и вели себя грубо по отношению к другим ребятам, младшим по возрасту.