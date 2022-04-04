Серийный насильник из Кудрово предстанет перед судом

Во Всеволожском районе будут судить мигранта, обвиняемого в серии преступлений против половой неприкосновенности женщин.

Как сообщили в областном СУ СК, 34-летнего иностранца обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и двух эпизодах грабежа.

Следствие выяснило, что он причастен к серии преступлений, совершенных летом 2019 года в Кудрово.

Обвиняемый дал признательные показания и пояснил, что после совершения преступлений скрывался за границей. Сейчас он под арестом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сексуальное насилие над мальчиком в лагере «Мечта» привело к возбуждению уголовного дела.