Из школы Невского района Петербурга забрали пьяного ребенка

Из школы Невского района Петербурга забрали пьяного ребенка
Нетрезвого ребенка забрал в больницу. Фото: pixabay.com

В школе Невского района Петербурга обнаружили совершенно пьяного ребенка 11-ти лет. Как стало известно Gazeta.SPb, четвероклассника забрали в городскую больницу.

Выяснилось , что у него острое отравление этанолом, состояние средней тяжести. Семья полная, многодетная.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что после массового отравления детей на базе отдыха «Зеленая деревня» возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

Приозерская городская прокуратура провела проверку и выяснила, что в молоке и кипяченой воде были бактерии группы кишечной палочки.

Пятеро детей почувствовали себя плохо после завтрака хлопьями с молоком и манной кашей.

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