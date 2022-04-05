Из школы Невского района Петербурга забрали пьяного ребенка

В школе Невского района Петербурга обнаружили совершенно пьяного ребенка 11-ти лет. Как стало известно Gazeta.SPb, четвероклассника забрали в городскую больницу.

Выяснилось , что у него острое отравление этанолом, состояние средней тяжести. Семья полная, многодетная.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что после массового отравления детей на базе отдыха «Зеленая деревня» возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

Приозерская городская прокуратура провела проверку и выяснила, что в молоке и кипяченой воде были бактерии группы кишечной палочки.

Пятеро детей почувствовали себя плохо после завтрака хлопьями с молоком и манной кашей.