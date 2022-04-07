Унесли в тяжелом состоянии: школьник на уроке физкультуры упал с горки

Унесли в тяжелом состоянии: школьник на уроке физкультуры упал с горки
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Девятилетний школьник тяжело пострадал на уроке физкультуры в школе Василеостровского района Петербурга. Как стало известно Gazeta.SPb, во время урока он упал с горки.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости.

Напомним, недавно в Выборгском районе Петербурга был госпитализирован несовершеннолетний мальчик. 20 марта его пьяного забрали из торгово-развлекательного комплекса города.

У подростка диагностировали токсическое действие алкоголя. Он был в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию.

До этого после ночи на Думской была госпитализрована пьяная школьница. Она тоже была в тяжелом состоянии.

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