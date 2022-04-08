На проспекте Ветеранов сбили школьника, выбежавшего на дорогу

Полиция Кировского района Петербурга разбирается в обстоятельствах ДТП, при котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне в 15 часов у дома 1/1 по боковому проезду проспекта Ветеранов. Автомобиль «Фольксваген Джетта» сбил 11-летнего мальчика, который оказался на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Родителей рядом с ним не было.

В результате аварии школьник получил различные травмы. Он госпитализирован в детскую больницу в состоянии средней тяжести.

Установлено, что за рулем иномарки находился 40-летний мужчина. За последний год он три раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девятилетний мальчик в Петербурге стал жертвой разврата после знакомства в онлайн-игре.