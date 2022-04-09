Страны ЕС перестали пропускать зарегистрированные в России машины

Российский автотранспорт не сможет перемещать грузы по территории стран Евросоюза.Фото: Pixabay

Российский автотранспорт не сможет перемещать грузы по территории стран Евросоюза.Фото: Pixabay

Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии.

Как сообщает Федеральная таможенная служба России, с 8 апреля транспортные средства международной перевозки, зарегистрированные в РФ и РБ, не смогут перемещать грузы по территории стран Евросоюза.

Исключение сделали для автомобильных грузоперевозок, доставляющих фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для машин с российскими регистрационными знаками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций. ЕС запретил любые российские и белорусские автотранспортные компании, препятствующие перевозке грузов автотранспортом на территории ЕС. Отступления предоставляются для ряда фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, а также для автотранспорта в гуманитарных целях.