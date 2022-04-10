В Петербурге задержали стрелявшего из аэрозольного пистолета

Хулиганская стрельба произошла в одном из баров на проспекте Просвещения. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 9 апреля в четыре утра в полицию Выборгского района позвонила девушка и сообщила, что у бара произошла стрельба.

Установлено, что два молодых человека поссорились, и один выстрелил во второго из аэрозольного пистолета, а потом скрылся.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медучреждение. В этот же день у дома 27 по пр. Просвещения задержали подозреваемого 23-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Напомним, накануне в руках у школьника из Петербурга взорвалась граната.