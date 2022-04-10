Неистовый кутеж во Всеволожске: вынесли из магазина коньяк и мясо, напились и попали в полицию

В квартире дома на улице Знаменской во Всеволожске задержали четырех нетрезвых мужчин. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, молодые люди подозреваются в том, что до этого, зайдя в магазин с битой, они похитили коньяк и мясо. Об этом сообщила полиции администратор магазина.

Мужчин доставили в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в магазине «Перекресток» петербуржец пытался перерезать охраннику шею, не желая платить за рыбу. Как стало известно Gazeta.SPb, конфликт произошел 5 марта. Охранник задержал двоих неизвестных, которые пытались выйти из магазина, не заплатив за товар (рыбу). Началась перепалка, горе-покупатели достали ножи.