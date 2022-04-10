В гипермаркете на Выборгском шоссе покупатель избил охранницу

В гипермаркете на Выборгском шоссе покупатель избил охранницу
Юноша избил охранницу. Фото: скрин видео ГУ МВД по СПб и ЛО

В гипермаркете на Выборгском шоссе 19-летний неработающий молодой человек попытался вынести неоплаченный товар. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, когда его задержала охрана, он набросился на сотрудницу охраны и избил ее.

Потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение, откуда после оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Напомним, в Петербурге девушка в состоянии наркотического опьянения отрезала себе ножом несколько пальцев на руках. По ее словам, сделать такое убедили ее голоса в ее голове.

Пострадавшую обнаружили в залитой кровью квартире на Ленинском проспекте. Она смогла сама себе вызвать скорую. Там же был ее покусанный ухажер.

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