Крис Рок заявил, что бесплатно не расскажет о пощечине от Уилла Смита на «Оскаре»

Комик Крис Рок больше ничего не расскажет об инциденте с пощечиной от актера Уилла Смита на церемонии вручения премии «Оскар», если ему не заплатят.

Как сообщает TMZ, на стендапе в американском казино Fantasy Springs Resort Casino Рок заявил, что жизнь прекрасна, а его слух вернулся.

Напомним, 27 марта Уилл Смит на церемонии вручения «Оскара» вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока по лицу, потому что тот пошутил про его жену, у которой выпадают волосы из-за аутоиммунного заболевания.

Позже при получении награды актер расплакался и извинился, однако ему запретили в течение 10 лет посещать церемонию.

Крис Рок не стал писать заявление в полицию на Уилла Смита после инцидента.