В лесу под Петербургом насмерть замерз мужчина

В лесу в Кировском районе найдено тело мужчины. Как выяснили спасатели, он не смог выбраться из снега и замерз насмерть.

Как пишет 47news, информация о провалившемся в снег мужчиние недалеко от садоводства «Локомотивное депо» поступило в Аварийно-спасательную службу в час ночи 10 апреля от родственников.

Спасатели из Шлиссельбурга нашли тело мужчины около часа дня.

Напомним, 3 апреля бурю возмущения в сети вызвало видео, на котором мужчина с двумя детьми гуляет по льду у Ленэкспо. Участники группы «ДТП и ЧП. Петербург» в соцсети «ВКонтакте» назвали мужчину «отцом года» и «номинантом на премию Дарвина».

С 15 марта выход на лед запрещен. Нарушителям грозит штраф до 2 тыс. рублей.