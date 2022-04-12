Мертвую женщину нашли у подвала в парадной в центре Петербурга

В Петербурге полиция разбирается в обстоятельствах смерти женщины, труп которой нашли в парадной дома в центре города.

Как стало известно Gazeta.SPb, тело неизвестной женщины нашли накануне в 15:40 в парадной дома №36 по улице Лабутина. Очевидцы сообщили в службу 112, что труп лежит на полу рядом с подвальным помещением.

Прибывшие на место полицейские осмотрели труп. Женщине на вид 40-45 лет, у нее голубые глаза и короткие волосы. Она была одета в черную куртку с изображением моста на груди и красную кофту.

Причину смерти установят в морге. Проводится проверка.

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