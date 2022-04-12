Мужчина выстрелил в менеджера автосалона в Парголово из аэрозольного пистолета

Мужчина выстрелил в менеджера автосалона в Парголово из аэрозольного пистолета
Стрельба произошла в автосалоне "Лада". Фото: google.maps

В автосалоне на севере Петербурга произошла хулиганская стрельба. Медицинская помощь потребовалась менеджеру.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в автосалоне «Лада» в 4-м Верхнем переулке в Парголово. Между посетителем и менеджером завязался конфликт, который не удалось решить на словах. Посетитель достал аэрозольный пистолет и выстрелил сотруднику в лоб.

Персонал автосалона вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка забрали в отдел 50-летнего жителя поселка Бугры. У него отобрали аэрозольный пистолет и аэрозольный баллон.

Пострадавший менеджер — 41-летний мужчина — был госпитализирован с ушибом мягких тканей лобной области. После оказания медпомощи он был отпущен в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Стрелок задержан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мертвую женщину нашли у подвала в парадной в центре Петербурга.

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