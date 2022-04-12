Гражданка Узбекистана пырнула ножом гостя в квартире на Петроградской стороне

Мужчину ранили ножом в квартире на улице Мира. Фото: google.maps

Мужчину ранили ножом в квартире на улице Мира. Фото: google.maps

В Петербурге задержали гражданку Узбекистана, подозреваемую в нанесении ножевого ранения соотечественнику в квартире на Петроградской стороне.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло вечером 9 апреля в квартире дома №25 по улице Мира, где проживает 44-летняя подозреваемая. После распития алкоголя между женщиной и ее 45-летним гостем произошел конфликт, в ходе которого она несколько раз пырнула его ножом. Было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемую задержали накануне в 13:30 у дома №20 по Наличной улице. Она помещена в изолятор временного задержания.

Пострадавший был госпитализирован с перекрестка улицы Котовского и Большой Монетной улицы. Очевидцы заметили мужчину в крови и вызвали экстренные службы. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с ранениями шеи, рук, ног и ягодицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мертвую женщину нашли у подвала в парадной в центре Петербурга.