Две полосы КАД перекроют до 30 апреля из-за дорожного ремонта

На КАД между развязками с проспектом Культуры и дорогой на Матоксу перекроют две полосы движения.

С 22 по 30 апреля на указанном участке внутреннего кольца КАД будут проводиться ремонтные работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

На время работ дорожники перекроют первую и вторую полосы, а на третьей и четвертой ограничат скоростной режим до 50 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Устранять колейность будут на второй полосе. Дорогу будут ремонтировать круглосуточно, в две смены. Сроки завершения работ могут скорректировать с учетом погодных условий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским ограничат.