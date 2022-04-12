Две полосы КАД перекроют до 30 апреля из-за дорожного ремонта

На КАД между развязками с проспектом Культуры и дорогой на Матоксу перекроют две полосы движения.
С 22 по 30 апреля на указанном участке внутреннего кольца КАД будут проводиться ремонтные работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.
На время работ дорожники перекроют первую и вторую полосы, а на третьей и четвертой ограничат скоростной режим до 50 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Устранять колейность будут на второй полосе. Дорогу будут ремонтировать круглосуточно, в две смены. Сроки завершения работ могут скорректировать с учетом погодных условий.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение на КАД между развязками с ЗСД и Таллинским ограничат.