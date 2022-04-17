Попавший в смертельное ДТП на трассе М-4 «Дон» автобус ехал в Петербург

Двухэтажный автобус, который попал в серьезное ДТП на трассе М-4 «Дон» с двумя погибшими, направлялся в Петербург. Дорожная авария произошла поздно вечером 16 апреля в Воронежской области. В результате два человека погибли, 17 пострадали.

По данным УМВД, столкнулись микроавтобус Ford Transit, ехавший в Ростов-на-Дону, и автобус Setra, следовавший по маршруту Элиста — Петербург.

Как сообщили в СУ СК по Воронежской области, на месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.