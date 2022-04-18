В деревне под Всеволожском в сгоревшем сарае нашли два трупа

В деревне под Всеволожском в сгоревшем сарае нашли два трупа
Личность второго погибшего не установлена. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Трупы двух мужчин без признаков насильственной смерти нашли после пожара в сарае за магазином «Дикси» в деревне Вартемяги. Как стало известно Gazeta.SPb, один из них бомж.

Трупы направлены в морг.

Напоминим, 11 апреля рано утром произошел пожар в квартире на Загребском бульваре, дом 5/3. В больницу госпитализировали шестерых, еще один отказался.

К месту происшествия было направлено девять бригад скорой помощи. Всего в результате пожара пострадали семь человек, из них двое детей. Несовершеннолетних доставили в крайне тяжелом состоянии.

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