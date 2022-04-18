Судебные приставы разыскивают сбежавшего с ребенком отца

Судебные приставы разыскивают сбежавшего с ребенком отца
Приставы разыскивают отца и его дочь. Фото: ГУ ФССП России по Петербургу

Судебные приставы в Петербурге разыскивают шестилетнюю девочку и ее отца.

Как сообщили в Главном управлении ФССП России по Петербургу, отец вот уже два года уклоняется от исполнения решения Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга и не отдает ребенка матери, скрываясь от судебных приставов.

В отношении мужчины заведено дело, его дочь объявлена в исполнительный розыск.

Приставы обращаются к петербуржцам с просьбой позвонить, если они обладают какой-либо информацией о мужчине: 8(812)318-20-45, 8(911)245-15-97.

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