Мужчину госпитализировали после пожара в квартире на Миллионной улице

Мужчину госпитализировали после пожара в квартире на Миллионной улице
Пожар произошел в квартире дома на Миллионной улице. Фото: скрин Яндекс.панорам

В центре Петербурга рано утром произошел пожар — сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 07:34. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, выяснилось, что в двухкомнатной квратире в доме №12 на Миллионной улице горит обстановка на площали 4 кв. метра.

Пожар тушили 19 человек и четыре единицы техники.

В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Напомним, Gazeta.SPb писала, что в деревне Вартемяги Всеволожского района в сгоревшем сарае обнаружили трупы двух мужчин без признаков насильственной смерти.

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Мужчину госпитализировали после пожара в квартире на Миллионной улице