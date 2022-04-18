Мужчину госпитализировали после пожара в квартире на Миллионной улице

В центре Петербурга рано утром произошел пожар — сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 07:34. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу, выяснилось, что в двухкомнатной квратире в доме №12 на Миллионной улице горит обстановка на площали 4 кв. метра.
Пожар тушили 19 человек и четыре единицы техники.
В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.
Напомним, Gazeta.SPb писала, что в деревне Вартемяги Всеволожского района в сгоревшем сарае обнаружили трупы двух мужчин без признаков насильственной смерти.